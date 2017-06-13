ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» присвоено Николаю Тестоедову
Его кандидатура утверждена сегодня, 13 июня, на сессии Совета депутатов.
О присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» Николаю Тестоедову, генеральному директору АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», депутаты проголосовали единогласно.
Николай Алексеевич Тестоедов родился 29 ноября 1951 года в Омутнинске Кировской области. В 1974 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «производство летательных аппаратов». Доктор технических наук, профессор кафедры космических аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2002 и 2013 гг.), заслуженный деятель науки РФ.
Николай Тестоедов трудится на космической фирме с 1974 года. Руководителем АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» является с 2006 года.
фото с сайта in-space.info
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