Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на телеканале Showtime.Чехия, протестуя против проекта ЕС по расселению беженцев, формально одержала победу, отстояв свои позиции и даже доведя ситуацию до разговоров о выходе из Евросоюза, хотя такой шаг сделать ей не…В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона частично виноват американский военно-промышленный комплекс (ВПК), которому выгодно создавать из России образ врага, считает американский режиссер Оливер Стоун.Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.