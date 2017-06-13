НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 9 ИЮНЯ
13.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 56 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
24 июня 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ИЮНЯ
18 июня 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 ИЮНЯ
26 июня 2015 | Раздел: Главные темы / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮНЯ
3 июня 2015 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 2 ИЮНЯ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Админ, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ
Светлана, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ
Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Жека, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Грэг, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
НОВОСТИ ЧАСА
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России
Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.
Путин назвал создание ядерной бомбы большой ошибкой
Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на телеканале Showtime.
Чехия хочет выйти: ЕС занялся саморазрушением
Чехия, протестуя против проекта ЕС по расселению беженцев, формально одержала победу, отстояв свои позиции и даже доведя ситуацию до разговоров о выходе из Евросоюза, хотя такой шаг сделать ей не…
Назван виновник ухудшения отношений Москвы и Вашингтона
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона частично виноват американский военно-промышленный комплекс (ВПК), которому выгодно создавать из России образ врага, считает американский режиссер Оливер Стоун.
Стоун: Угрозу со стороны России раздувают искусственно
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.
Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.
Путин назвал создание ядерной бомбы большой ошибкой
Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на телеканале Showtime.
Чехия хочет выйти: ЕС занялся саморазрушением
Чехия, протестуя против проекта ЕС по расселению беженцев, формально одержала победу, отстояв свои позиции и даже доведя ситуацию до разговоров о выходе из Евросоюза, хотя такой шаг сделать ей не…
Назван виновник ухудшения отношений Москвы и Вашингтона
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона частично виноват американский военно-промышленный комплекс (ВПК), которому выгодно создавать из России образ врага, считает американский режиссер Оливер Стоун.
Стоун: Угрозу со стороны России раздувают искусственно
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.