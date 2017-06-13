ДОРОГА К ХРАМУ
Железногорцы стали участниками общегородского Крестного хода в Красноярске
11 июня - в честь празднования Собора святых Красноярской митрополии и в День памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого - в краевом центре состоялся левобережный Крестный ход. Он был приурочен к 389-летию Красноярска и 100-летию Енисейского казачьего войска.
Около тысячи жителей Красноярского края прошли от часовни великомученицы Параскевы Пятницы до поклонного креста на набережной Енисея в районе Стрелки — места возрождения кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Молитвенное шествие возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Перед началом хода Владыка Пантелеимон совершил чин освящения иконы Преображения Господня — списка со святыни-покровительницы Красноярска, написанной в XVIII веке ко столетию города.
В числе многочисленных верующих участие в шествии приняли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, казаки вместе со своими атаманами и духовниками.
У поклонного креста на месте восстановления Богородице-Рождественского собора Митрополит Пантелеимон совершил молебен с чтением акафиста святителю Луке.
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