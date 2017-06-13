Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский хоспис вновь проведет «Прогулки с онкологом»
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 15 июня 
ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ

ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске стартовал летний военно-спортивный лагерь "Спасатель" 
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» присвоено генеральному директору
ДОРОГА К ХРАМУ

ДОРОГА К ХРАМУ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали участниками общегородского Крестного хода в Красноярске 

ДОРОГА К ХРАМУ

13.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

Железногорцы стали участниками общегородского Крестного хода в Красноярске 

11 июня - в честь празднования Собора святых Красноярской митрополии и в День памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого - в краевом центре состоялся левобережный Крестный ход. Он был приурочен к 389-летию Красноярска и 100-летию Енисейского казачьего войска.

Около тысячи жителей Красноярского края прошли от часовни великомученицы Параскевы Пятницы до поклонного креста на набережной Енисея в районе Стрелки — места возрождения кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Молитвенное шествие возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Перед началом хода Владыка Пантелеимон совершил чин освящения иконы Преображения Господня — списка со святыни-покровительницы Красноярска, написанной в XVIII веке ко столетию города.

В числе многочисленных верующих участие в шествии приняли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, казаки вместе со своими атаманами и духовниками.

У поклонного креста на месте восстановления Богородице-Рождественского собора Митрополит Пантелеимон совершил молебен с чтением акафиста святителю Луке.

 фото пресс-службы Красноярской епархии 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
К ПОКЛОННОМУ КРЕСТУ

К ПОКЛОННОМУ КРЕСТУ
29 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы приняли участие в детском Крестном ходе в Красноярске
ВИЗИТ ВЛАДЫКИ В ДУХОВ ДЕНЬ

ВИЗИТ ВЛАДЫКИ В ДУХОВ ДЕНЬ
20 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сегодня, в День Святого Духа, глава Красноярской и Ачинской митрополии Пантелеимон посетил Железногорск 
ПО КРАСНОЯРСКУ КРЕСТНЫМ ХОДОМ

ПО КРАСНОЯРСКУ КРЕСТНЫМ ХОДОМ
8 июня 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы участвовали в крестном ходе, приуроченном к 387-ой годовщине основания Красноярска
ПОД ПОКРОВОМ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

ПОД ПОКРОВОМ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
19 ноября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетит Железногорск с архипастырским визитом

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России
Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.

Путин назвал создание ядерной бомбы большой ошибкой
Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на телеканале Showtime.

Чехия хочет выйти: ЕС занялся саморазрушением
Чехия, протестуя против проекта ЕС по расселению беженцев, формально одержала победу, отстояв свои позиции и даже доведя ситуацию до разговоров о выходе из Евросоюза, хотя такой шаг сделать ей не…

Назван виновник ухудшения отношений Москвы и Вашингтона
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона частично виноват американский военно-промышленный комплекс (ВПК), которому выгодно создавать из России образ врага, считает американский режиссер Оливер Стоун.

Стоун: Угрозу со стороны России раздувают искусственно
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ 

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (69)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.