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МАРИНА, НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

13.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 70 | Автор: Галина Процкая

Сегодня отмечает свой юбилей известная железногорская поэтесса, замечательный журналист Марина Панфилова

Многочисленные поклонники недавно выразили свою благодарность любимой поэтессе на презентации ее новой книги «Я слышу музыку небес». Это четвертая книга поэзии и прозы нашей талантливой землячки.

Стихи Марина начала писать с детства. Каждую книгу называет своим детищем, потому что вкладывает в нее всю душу. В ее творческом багаже - еще три персональных поэтических сборника: «Язычница и грешница» (1999), «По следу жар-птицы» (2008), «Мамино окошко» (2012).

Марина Панфилова - участница проекта «100 женских творческих лиц Красноярского края». Её творчество отмечено на «Литературной карте Красноярского края». Стихи были опубликованы в «Антологии поэзии закрытых городов», «Антологии поэзии закрытых городов Росатома» и других поэтических сборниках, а также на порталe «Стихи.ру». 

Многие произведения Марины Панфиловой – замечательные, простые и понятные каждому стихи – положены на музыку и стали известными песнями, которые звучат в исполнении городских и краевых вокалистов.

Редакция "Свежего телевидения" и радио поздравляет юбиляра! Желаем крепкого здоровья и успехов в творчестве. Многая лета!



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