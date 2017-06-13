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Железногорцы стали участниками общегородского Крестного хода в Красноярске 

БУДЬ ГОТОВ!

13.06.17 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Cобытия | Просмотров: 80 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске прошел фестиваль ГТО

В 1-ом микрорайоне 10 июня состоялся спортивный праздник "Фестиваль ГТО". Организаторами выступили Совет 1-го микрорайона, Горно-химический комбинат, пожарная часть №10 ФПС №2 и железногорская комсомольская организация.
Мероприятие было посвящено набирающей популярность системе ГТО (готов к труду и обороне). Участники соревновались в подтягивании, прыжках и других нормативных упражнениях. Желающие могли принять участие в шахматном турнире на базе спортивной школы "Смена". Был организован матч по мини-футболу, работала волейбольная площадка. Самые маленькие приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте и увлекательной викторине, которую провела городская библиотека имени Гайдара.
Комсомольцы Железногорска установили ставший уже традиционным страйкбольный тир, который вызвал большой интерес среди маленьких и взрослых жителей микрорайона. Даже после завершения праздника многие желали попрактиковаться в стрельбе по мишеням.
Пока жюри подводило итоги спортивных состязаний, состоялось показательное выступление пожарных, которые продемонстрировали современную технику. На радость детям пожарный робот превратил струю воды в искусственный дождь.
По итогам праздника, победителям соревнований вручены грамоты, кубки, медали и сладкие призы.

Информация и фото руководителя железногорской комсомольской организации, депутата Совета депутатов Ивана Мартынова



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