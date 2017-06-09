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ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

09.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Анастасия Совцова

Железногорский парк культуры и отдыха своими рисунками украсили учащиеся художественной школы
Разноцветные драконы, подсолнухи и кит теперь красуются в Парке культуры и отдыха. В рамках проекта «Стрит-Арт «Цветочная аллея» ребята из художественной школы украсили асфальтовые дорожки.


Такой проект проходит на территории парка 3 год, и впервые в нем приняли участие юные художники. Около 100 человек трудились над созданием красочных рисунков. Новую жизнь получили аллеи, прилегающие к центральному входу в парк и на площадке «Собольки».

 


Фото Анастасии Совцовой 



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