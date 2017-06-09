ПАСПОРТ ИЗ РУК ПОЛИЦИИ

В МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в рамках «Дня открытых дверей» состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста

С получением самого важного документа ребят поздравили исполняющий обязанности начальника Управления Андрей Лоренц и председатель Общественного совета Николай Селезнев.

Получение паспорта гражданина – это важная веха в жизни каждого человека и прекрасный момент, чтобы ощутить причастность к жизни своей страны и личную ответственность за то, что в ней происходит.

Андрей Лоренц подчеркнул значимость события, пожелал молодому поколению быть верными своей Родине, жить и трудиться на благо родного города и России.

Инспектор по работе с личным составом Ирина Орлова поздравила ребят с получением паспортов и пригласила в будущем приходить на службу в ОВД, а также рассказала что для этого необходимо и куда обращаться.

В завершении мероприятия председатель Общественного совета, председатель Совета ветеранов ОВД Николай Николаевич Селезнев провел экскурсию по музею.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск