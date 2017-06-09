ПАСПОРТ ИЗ РУК ПОЛИЦИИ
В МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в рамках «Дня открытых дверей» состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста
С получением самого важного документа ребят поздравили исполняющий обязанности начальника Управления Андрей Лоренц и председатель Общественного совета Николай Селезнев.
Получение паспорта гражданина – это важная веха в жизни каждого человека и прекрасный момент, чтобы ощутить причастность к жизни своей страны и личную ответственность за то, что в ней происходит.
Андрей Лоренц подчеркнул значимость события, пожелал молодому поколению быть верными своей Родине, жить и трудиться на благо родного города и России.
Инспектор по работе с личным составом Ирина Орлова поздравила ребят с получением паспортов и пригласила в будущем приходить на службу в ОВД, а также рассказала что для этого необходимо и куда обращаться.
В завершении мероприятия председатель Общественного совета, председатель Совета ветеранов ОВД Николай Николаевич Селезнев провел экскурсию по музею.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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