РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 ИЮНЯ
09.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Ещё не банкрот
• Экономию - на дворы
• Клещи не дремлют
• Ленина в ремонт
• Бульвар Ленинградский
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ЕС потребовал от Киева выдавать паспорта жителям Крыма и Донбасса
Глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца.
Военный вертолет Болгарии упал в Черное море
Военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.
Поклонская показала документы на квартиру в Донецке
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.
Названа причина высоких цен в Крыму
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев признал существование картельного сговора в Крыму и Севастополе, в результате которого цены на продукты и товары были завышены. Об этом сообщает РИА Новости.