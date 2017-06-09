ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО

В Железногорске вовсю идет подготовка к следующему отопительному сезону

Как сообщил глава администрации Сергей Пешков, проведено совещание, на которое были приглашены ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и крупные потребители. Проигнорировали встречу представители Железногорской ТЭЦ и частных управляющих компаний. Это вызвало у Сергея Пешкова вполне понятное возмущение: :

- Вопрос серьезный, если они не будут представлять нам свои отчеты, если мы не сможем их контролировать, то не будет понимания, как они готовят жилье к отопительному сезону! Ни один из них не получит паспорт готовности. Это совершенно не допустимо! Будем принимать меры. Все остальные предприятия готовятся по своему графику.

Самый большой объем работ у МП "Гортеплоэнерго": капитальный ремонт сетей, замена части сетей в п.Подгорный, устранение дефектов (при опрессовке выявлено 46, на сегодняшний день устранено более 20-ти).Весь жилой сектор должен быть готов к отопительному сезону к 15 августа.