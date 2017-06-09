ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 8 ИЮНЯ

Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, ранее задержанного в Брянске, передали сотрудникам МВД по Чеченской республике.Глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца.Военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев признал существование картельного сговора в Крыму и Севастополе, в результате которого цены на продукты и товары были завышены. Об этом сообщает РИА Новости.