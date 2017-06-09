ЖЕЛЕЗНОГОРСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

"Железногорск собирает друзей!" - под таким девизом пройдет День города в 2017 году

Концепцию праздника обсудили на рабочем совещании под руководством главы ЗАТО Вадима Медведева.



Железногорск – закрытый город, но открытый миру. Несмотря на особый статус и пропускной режим, здесь насыщенная культурная, спортивная и деловая жизнь. Железногорцы будут рады встретиться и пообщаться с многочисленными друзьями нашего города, которые разбросаны по всему краю и России. Ждем в гости железногорцев, которые когда-либо жили в нашем городе. Кстати, многие из них добились высоких результатов.

В программе праздника предусмотрено участие гостей и друзей Железногорска в торжественном собрании и праздничном шествии - для них будет организована отдельная колонна.



День города Железногорск отметит 28-29 июля. Управление культуры приглашает всех железногорцев и гостей города стать участниками праздника. Предложения по организации Дня города можно присылать до 15 июня по электронной почте kul26zato@yandex.ru, а также звонить по телефону 75-32-68.



Для оформления документов на въезд необходимо обратиться в городскую администрацию с письмом и заполненным бланком заявления (http://www.admk26.ru/sfery/bezopasnost) до 30 июня. В письме необходимо указать период проживания в Железногорске.



Телефоны для справок: 76-56-30, 76-56-80.

фото: MaxBioHazard, commonswikimedia.org