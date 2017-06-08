ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ
Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены
То, что задолженность МП ГТЭ ресурсоснабжающим организациям составляет 1 млрд 400 млн рублей, чистая правда. Складывается она из долгов населения в 640 млн, юридические лица, среди них все федеральные структуры, частные предприниматели должны в общей сложности 300 млн рублей. Еще один немаленький долг в 500 млн рублей тянется аж с 2012 года, когда РЭК вовремя не утвердила новые тарифы и «Гортеплоэнерго» продавало тепло в два раза дешевле, чем закупало.
Недавно прошедшая балансовая комиссия не стала оценивать деятельность «Гортеплоэнерго» за 2016 год, итоги работы предприятия рассмотрят по истечении 9 месяцев. Из положительного. «Гортеплоэнерго» рассчиталось с предприятиями ГК «Росатом» и ГХК. Теперь начнут гасить долги перед ООО «КРАСЭКО».
Между тем краевые власти настаивают на создании единого теплового узла на базе Железногорской ТЭЦ. Это, по словам гендиректора ООО "КРАСЭКО", которая эксплуатирует ЖТЭЦ, позволит снизить тариф для Железногорска на 250-300 рублей.
Глава администрации Сергей Пешков пути решения вопроса видит через увеличение мощности ЖТЭЦ до 200 Гкал - этого хватило бы с для обеспечения Железногорска теплом при самых низких температурах, и прокладку дополнительных трубопроводов. Что позволит постепенно исключить из схемы теплоснабжения маленькие мазутные и угольные котельные, которые греют поселки Подгорный, Новый путь и Первомайский. При этом в резерве в обязательном порядке должна оставаться котельная №1 ГХК, которая в непредвиденных обстоятельствах может одна обеспечить теплоснабжение Железногорска.
По мнению Сергея Пешкова, передача сетей ГТЭ в ведение «КРАСЭКО» существенного снижения тарифа не даст. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты, но говорить о банкротстве МП «Гортеплоэнерго» преждевременно. Полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Отметим, что МП «Гортеплоэнерго» эксплуатирует 200 км тепловых сетей и 7 котельных.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Внучка и приемная ночь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Названа стоимость визового режима с РФ для Украины
Бюджет Украины потеряет от введения визового режима с Россией 1,5 — 2 миллиарда гривен (57,5 — 75 миллионов долларов).
Госдеп ответил на слова Пескова о хакерских атаках США на РФ
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.
Может ли Тимошенко вновь оказаться за решеткой
Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Украина готова ввести визы с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить процедуры, связанные с введением визового режима с Россией, если такое решение будет принято.