Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ

ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ
08.06.17 | Главные темы / Cобытия
Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены

"ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
08.06.17 | Главные темы / Cобытия
Дизайн-проект Ленинградского бульвара, который появится в Железногорске,
С ПОБЕДОЙ, МЕДИКИ!

С ПОБЕДОЙ, МЕДИКИ!
08.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск забрал Кубок чемпионов XIX Спартакиады работников здравоохранения
С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
08.06.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и главы администрации
ОКОННЫЙ АФЕРИСТ

ОКОННЫЙ АФЕРИСТ
08.06.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске 82-летняя женщина лишилась денег, отдав их мошеннику за

ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ

08.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Татьяна Фирсова

Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены

То, что задолженность МП ГТЭ ресурсоснабжающим организациям составляет 1 млрд 400 млн рублей, чистая правда. Складывается она из долгов населения в 640 млн, юридические лица, среди них все федеральные структуры, частные предприниматели должны в общей сложности 300 млн рублей. Еще один немаленький долг в 500 млн рублей тянется аж с 2012 года, когда РЭК вовремя не утвердила новые тарифы и «Гортеплоэнерго» продавало тепло в два раза дешевле, чем закупало.

Недавно прошедшая балансовая комиссия не стала оценивать деятельность «Гортеплоэнерго» за 2016 год, итоги работы предприятия рассмотрят по истечении 9 месяцев. Из положительного. «Гортеплоэнерго» рассчиталось с предприятиями ГК «Росатом» и ГХК. Теперь начнут гасить долги перед ООО «КРАСЭКО».

Между тем краевые власти настаивают на создании единого теплового узла на базе Железногорской ТЭЦ. Это, по словам гендиректора ООО "КРАСЭКО", которая эксплуатирует ЖТЭЦ, позволит снизить тариф для Железногорска на 250-300 рублей.

Глава администрации Сергей Пешков пути решения вопроса видит через увеличение мощности ЖТЭЦ до 200 Гкал - этого хватило бы с для обеспечения Железногорска теплом при самых низких температурах, и прокладку дополнительных трубопроводов. Что позволит постепенно исключить из схемы теплоснабжения маленькие мазутные и угольные котельные, которые греют поселки Подгорный, Новый путь и Первомайский. При этом в резерве в обязательном порядке должна оставаться котельная №1 ГХК, которая в непредвиденных обстоятельствах может одна обеспечить теплоснабжение Железногорска.

- Никто ничего против единого теплового узла не имеет, создавать его надо. С 2013 года мы предлагаем увеличить мощности ЖТЭЦ, построить новые трубопроводы и постепенно исключить из эксплуатации небольшие мазутные и угольные котельные. Затем «КРАСЭКО» может перейти на эксплуатацию котельной №1 ГХК и постепенно, если потребуется, начать эксплуатировать наши сети. Но есть другое предложение - сначала передать сети «Гортеплоэнерго», а потом реализовывать все остальное. Хочется понять, какая от этого будет экономическая выгода, и что поменяется от смены эксплуатирующей организации? Так что сейчас идет переговорный процесс. Безусловно, наша основная задача - сохранение и увеличение надежности схемы теплоснабжения и снижение тарифа.

По мнению Сергея Пешкова, передача сетей ГТЭ в ведение «КРАСЭКО» существенного снижения тарифа не даст. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты, но говорить о банкротстве МП «Гортеплоэнерго» преждевременно. Полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Отметим, что МП «Гортеплоэнерго» эксплуатирует 200 км тепловых сетей и 7 котельных.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РАССТАЛИСЬ ПОЛЮБОВНО

РАССТАЛИСЬ ПОЛЮБОВНО
26 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
МП «Гортеплоэнерго» полностью погасило задолженность перед АО «НИКИМТ-Атомстрой»
ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ВЫПЛАТИТ ДОЛГИ

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ВЫПЛАТИТ ДОЛГИ
12 января 2015 | Раздел: Главные темы
Гортеплоэнерго в 2015 году выплатит долги ресурсоснабжающим организациям
ДОЛГИ РАСТУТ!

ДОЛГИ РАСТУТ!
17 октября 2014 | Раздел: Cобытия
••• 1,5 млрд рублей — таков на сегодня долг МП «Гортеплоэнерго» перед ресурсоснабжающими организациями за поставленное тепло
ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ ...

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ ...
5 апреля 2013 | Раздел: Cобытия
••• Больше миллиарда рублей задолжало МП «Гортеплоэнерго» за тепло

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
Сергей, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Москве погибла внучка Хрущева
Внучка и приемная ночь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Названа стоимость визового режима с РФ для Украины
Бюджет Украины потеряет от введения визового режима с Россией 1,5 — 2 миллиарда гривен (57,5 — 75 миллионов долларов).

Госдеп ответил на слова Пескова о хакерских атаках США на РФ
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.

Может ли Тимошенко вновь оказаться за решеткой
Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Украина готова ввести визы с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить процедуры, связанные с введением визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ! АВАРИЯ НА ГТС

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (53)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.