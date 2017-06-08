ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ

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Слухи о возможном банкротстве железногорского МП «Гортеплоэнерго» преувеличены

То, что задолженность МП ГТЭ ресурсоснабжающим организациям составляет 1 млрд 400 млн рублей, чистая правда. Складывается она из долгов населения в 640 млн, юридические лица, среди них все федеральные структуры, частные предприниматели должны в общей сложности 300 млн рублей. Еще один немаленький долг в 500 млн рублей тянется аж с 2012 года, когда РЭК вовремя не утвердила новые тарифы и «Гортеплоэнерго» продавало тепло в два раза дешевле, чем закупало.

Недавно прошедшая балансовая комиссия не стала оценивать деятельность «Гортеплоэнерго» за 2016 год, итоги работы предприятия рассмотрят по истечении 9 месяцев. Из положительного. «Гортеплоэнерго» рассчиталось с предприятиями ГК «Росатом» и ГХК. Теперь начнут гасить долги перед ООО «КРАСЭКО».

Между тем краевые власти настаивают на создании единого теплового узла на базе Железногорской ТЭЦ. Это, по словам гендиректора ООО "КРАСЭКО", которая эксплуатирует ЖТЭЦ, позволит снизить тариф для Железногорска на 250-300 рублей.

Глава администрации Сергей Пешков пути решения вопроса видит через увеличение мощности ЖТЭЦ до 200 Гкал - этого хватило бы с для обеспечения Железногорска теплом при самых низких температурах, и прокладку дополнительных трубопроводов. Что позволит постепенно исключить из схемы теплоснабжения маленькие мазутные и угольные котельные, которые греют поселки Подгорный, Новый путь и Первомайский. При этом в резерве в обязательном порядке должна оставаться котельная №1 ГХК, которая в непредвиденных обстоятельствах может одна обеспечить теплоснабжение Железногорска.

- Никто ничего против е дин ого теплово го уз л а не имеет , создавать его надо. С 2013 года м ы предлагаем увеличить мощности ЖТЭЦ, построить новые т рубопровод ы и постепенно исключить из эксплуатации небольшие мазутные и угольные котельные. Затем « КРАСЭКО» может перейти на эксплуатацию котельной №1 ГХК и постепенно, если потребуется, начать эксплуатировать наши сети. Но е сть другое предложение - сначала передать сети « Гортеплоэнерго» , а потом реализовывать все остальное. Хочется понять, какая от этого будет экономическая выгода, и что поменяется от смены эксплуатирующей организации? Так что сейчас и дет переговорный процесс. Безусловно, наша основная задача - сохранение и увеличение надежности схемы теплоснабжения и снижение тарифа.

По мнению Сергея Пешкова, передача сетей ГТЭ в ведение «КРАСЭКО» существенного снижения тарифа не даст. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты, но говорить о банкротстве МП «Гортеплоэнерго» преждевременно. Полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Отметим, что МП «Гортеплоэнерго» эксплуатирует 200 км тепловых сетей и 7 котельных.