С ПОБЕДОЙ, МЕДИКИ!
В Ачинске состоялись финальные соревнования XIX Спартакиады работников здравоохранения Красноярского края
В отраслевых состязаниях принимали участие 10 лучших команд медицинских учреждений региона: сборные Территориального фонда медицинского страхования, железногорской Клинической больницы №51, Центральных городских больниц Дивногорска и Назарово, КрасГМУ, Краевой клинической больницы, ЦРБ Березовского района, Центра охраны материнства и детства, детской больницы Ачинска и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
В течение двух дней команды боролись за звание сильнейшей в соревнованиях по семи видам спорта: в плавательной и легкоатлетической эстафетах, стрельбе, шахматах, волейболе, настольном тенниеу и мини-футболе.
Первое место в общекомандном зачете на XIX Спартакиаде работников здравоохранения Красноярского края заняла команда Клинической больницы №51. Железногорские медики посвятили свою победу 70-летию ФМБА России.
По информации сайта тпо-железногорск.рф
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