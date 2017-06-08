С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём социального работника!



Уважаемые работники социальной сферы!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Вы избрали для себя нелёгкую, но благородную и очень нужную профессию – оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и компетентности, личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни тысячи железногорцев, их самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.



Спасибо за ваш труд, доброту, чуткость и понимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь нашим жителям в трудную минуту.



Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и искренней благодарности со стороны тех, с кем вы постоянно связаны в своей работе! Добра и удачи вам и вашим близким!