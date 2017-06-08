КАК ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕМ?

Внучка и приемная ночь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Бюджет Украины потеряет от введения визового режима с Россией 1,5 — 2 миллиарда гривен (57,5 — 75 миллионов долларов).Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить процедуры, связанные с введением визового режима с Россией, если такое решение будет принято.