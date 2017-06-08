КАК ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕМ?
08.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Наталья Кокорина
29 июля Железногорск отпразднует свою 67-ю годовщину со дня основания
Тема праздника в этом году: «Железногорск – город-сад».
Управление культуры предлагает жителям ЗАТО поделиться своими идеями и пожеланиями, а предприятиям и организациям - рассказать о своей работе в творческой форме на праздничных площадках.
Предложения по организации Дня города можно присылать до 15 июня по электронной почте kul26zato@yandex.ru, а также звонить по телефону 75-32-68.
По информации:www.admk26.ru
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.
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Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
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