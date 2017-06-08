КЛЕЩИ СНОВА В ДЕЛЕ
08.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 70 | Автор: Наталья Кокорина
В загородных лагерях дети пострадали от клещей
На сегодняшний день зафиксировано 3 случая укуса клещей в загородных лагерях.
Это произошло, несмотря на обработку территории, в лагерях «Факел» и «Вирго». В оздоровительном лагере «Факел» пострадали два ребенка, в «Вирго» - один.
На данный момент проводится расследование. Возможно, что дети выходили за территорию лагеря, которая, разумеется, не входит в план акарицидной обработки от клещей. Пострадавшим детям сразу была оказана медицинская помощь. Насекомые направлены в лабораторию на исследование.
Анализ клещей из лагеря "Факел"показал отрицательный результат на наличие у них боррелиоза и клещевого энцефалита. А вот ребенку из лагеря «Вирго» ( "Таежный") был введен иммуноглобулин, так как он не был привит. Насекомое из лагеря «Вирго» еще находится на экспертизе.
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Бюджет Украины потеряет от введения визового режима с Россией 1,5 — 2 миллиарда гривен (57,5 — 75 миллионов долларов).
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.
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