КЛЕЩИ СНОВА В ДЕЛЕ

В загородных лагерях дети пострадали от клещей

На сегодняшний день зафиксировано 3 случая укуса клещей в загородных лагерях.

Это произошло, несмотря на обработку территории, в лагерях «Факел» и «Вирго». В оздоровительном лагере «Факел» пострадали два ребенка, в «Вирго» - один.

На данный момент проводится расследование. Возможно, что дети выходили за территорию лагеря, которая, разумеется, не входит в план акарицидной обработки от клещей. Пострадавшим детям сразу была оказана медицинская помощь. Насекомые направлены в лабораторию на исследование.

Анализ клещей из лагеря "Факел"показал отрицательный результат на наличие у них боррелиоза и клещевого энцефалита. А вот ребенку из лагеря «Вирго» ( "Таежный") был введен иммуноглобулин, так как он не был привит. Насекомое из лагеря «Вирго» еще находится на экспертизе.