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КЛЕЩИ СНОВА В ДЕЛЕ

08.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 70 | Автор: Наталья Кокорина

 В загородных лагерях дети пострадали от клещей

На сегодняшний день зафиксировано 3 случая укуса клещей в загородных лагерях. 
Это произошло, несмотря на обработку территории, в лагерях «Факел» и «Вирго». В оздоровительном лагере «Факел» пострадали два ребенка, в «Вирго» - один.

На данный момент проводится расследование. Возможно, что дети выходили за территорию лагеря, которая, разумеется, не входит в план акарицидной обработки от клещей. Пострадавшим детям сразу была оказана медицинская помощь. Насекомые направлены в лабораторию на исследование.

Анализ клещей из лагеря "Факел"показал отрицательный результат на наличие у них боррелиоза и клещевого энцефалита. А вот ребенку из лагеря «Вирго» ( "Таежный") был введен иммуноглобулин, так как он не был привит. Насекомое из лагеря «Вирго» еще находится на экспертизе.


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