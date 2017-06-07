КЛЕЩИ РАСПОЯСАЛИСЬ

В Железногорске небывалый рост числа пострадавших от укусов клещей

С начала сезона за медицинской помощью после укусов членистоногих обратился 691 человек, из них 134 ребенка.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 362 случая присасывания клещей, в том числе 64 случая среди детей.

Иммуноглобулин поставили 103 детям. В оздоровительном лагере «Таежный», несмотря на обработку территории, зафиксирован один случай укуса клеща.

В черте города от укусов пострадали 106 человек,

Зарегистрирован случай клещевого вирусного энцефалита у ранее непривитого взрослого, который не обратился после укуса клеща за медицинской помощью.

Бактериологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 51 ФМБА России» с начала сезона исследовано 255 клещей, среди которых были обнаружены возбудители боррелиоза (28,6 %), анаплазмоза (1,2 %) и эрлихиоза человека (3,9 %). Возбудители клещевого энцефалита не обнаружены.

Продолжается активная иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита, проведение акарицидных обработок. За неделю проведена обработка 1,2 га.

СОВЕТ:

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок, и обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о необходимости введении иммуноглобулина.

Для удаления присосавшегося клеща необходимо накинуть на основание погруженного в ткани хоботка петлю из простой нити. Концы нити соединить вместе и начать медленно скручивать до полного затягивания петли и извлечения клеща. Клеща также можно удалить с помощью кусочка льда, приложив его к месту присасывания на некоторое время. От холода клещ сам вытаскивает хоботок и отделяется.

Клеща можно исследовать в бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России.

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Фото: Tumix.ru







