ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Железногорские ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей от мецената Хазрета Совмена

Хазрет Совмен решил оказать материальную поддержку ветеранами Великой Отечественной войны Красноярского края в размере 50 тысяч рублей. Накануне своего 80-летия, который он отметил 1 мая, Хазрет Совмен встретился с ветеранами, устроил для них праздничный концерт и объявил о своем решении.

В общей сумме подарок для ветеранов от почетного гражданина Красноярска и Красноярского края Хазрета Совмена составил 75 млн руб. Финансовая поддержка была направлена каждому из 1500 ветеранов, проживающих в Красноярском крае.

В Железногорске спонсорскую помощь получат 52 участника Великой Отечественной войны. Выплаты производятся с сегодняшнего дня.

Отметим, что выплаты получат именно те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

Фото: www.regionvest.ru