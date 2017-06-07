ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК
Железногорские ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей от мецената Хазрета Совмена
Хазрет Совмен решил оказать материальную поддержку ветеранами Великой Отечественной войны Красноярского края в размере 50 тысяч рублей. Накануне своего 80-летия, который он отметил 1 мая, Хазрет Совмен встретился с ветеранами, устроил для них праздничный концерт и объявил о своем решении.
В общей сумме подарок для ветеранов от почетного гражданина Красноярска и Красноярского края Хазрета Совмена составил 75 млн руб. Финансовая поддержка была направлена каждому из 1500 ветеранов, проживающих в Красноярском крае.
В Железногорске спонсорскую помощь получат 52 участника Великой Отечественной войны. Выплаты производятся с сегодняшнего дня.
Отметим, что выплаты получат именно те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.
Фото: www.regionvest.ru
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