ЛУЧШАЯ НАЕЗДНИЦА
07.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 53 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорская спортсменка Алия Маннапова завоевала сразу несколько призовых мест на открытом Чемпионате и первенстве Красноярского края по конкуру
Он проходил на ипподроме п. Емельяново с 26 по 28 мая. Алия стала первой в программе конкур «маршрут №11– высота до 105 см на лошади Прага, и второй на этом же маршруте на Поднебесном. А также заняла 2 и 3 место по программе конкур «маршрут №5».
А на минувших выходных Алия добавила в свою копилку ещё одну награду: второе место по программе троеборье на открытом Первенстве Красноярска по конному спорту.
Сейчас Алие 12 лет, в седле она с шести. Начинала в железногорской школе «Лошадка», а сейчас тренируется в КСК «Кураж» в Емельяново. Имеет 1-ый юношеский разряд.
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