ЛУЧШАЯ НАЕЗДНИЦА

Железногорская спортсменка Алия Маннапова завоевала сразу несколько призовых мест на открытом Чемпионате и первенстве Красноярского края по конкуру

Он проходил на ипподроме п. Емельяново с 26 по 28 мая. Алия стала первой в программе конкур «маршрут №11– высота до 105 см на лошади Прага, и второй на этом же маршруте на Поднебесном. А также заняла 2 и 3 место по программе конкур «маршрут №5».

А на минувших выходных Алия добавила в свою копилку ещё одну награду: второе место по программе троеборье на открытом Первенстве Красноярска по конному спорту.

Сейчас Алие 12 лет, в седле она с шести. Начинала в железногорской школе «Лошадка», а сейчас тренируется в КСК «Кураж» в Емельяново. Имеет 1-ый юношеский разряд.