ШОЙГУ НА ИСС
07.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 84 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорск посетил министр обороны Сергей Шойгу
В рамках рабочей поездки Сергей Шойгу побывал на космической фирме ИСС, которая занимается созданием орбитальных спутников военного назначения и научно-исследовательскими работами в интересах Минобороны России.
Об этом сообщает сайт Минобороны РФ. Главу военного ведомства страны сопровождал губернатор края.
Сергей Шойгу ознакомился с возможностями монтажно-испытательного комплекса, где идёт сборка и испытание космических аппаратов по заказам Минобороны России, и осмотрел автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс.
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