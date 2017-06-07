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ШОЙГУ НА ИСС

07.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 84 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорск посетил министр обороны Сергей Шойгу

В рамках рабочей поездки Сергей Шойгу побывал на космической фирме ИСС, которая занимается созданием орбитальных спутников военного назначения и научно-исследовательскими работами в интересах Минобороны России.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ. Главу военного ведомства страны сопровождал губернатор края.

Сергей Шойгу ознакомился с возможностями монтажно-испытательного комплекса, где идёт сборка и испытание космических аппаратов по заказам Минобороны России, и осмотрел автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс.



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