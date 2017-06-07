ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
07.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
- «Им все должны». О непростых взаимоотношениях современных родителей и школы рассуждает Елена Дубровская - директор лицея №103 «Гармония»
- Железногорск посетил министр обороны Сергей Шойгу. Связано ли это с появлением в нашем городе нового предприятия?
- Попасться несколько раз пьяным за рулем и остаться на свободе - это вполне реально. Можно ли прекратить такую порочную практику?
Читайте газету "Город и Горожане"!
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЧитайте в новом номере газеты на этой неделе
23 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЧитайте в новом номере газеты на этой неделе!
12 октября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЧитайте в новом номере газеты на этой неделе!
31 августа 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЧитайте в новом номере газеты "Город и горожане"на этой неделе!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Грэг, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
Грэг, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Сергей, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Татьяна Фирсова, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Вольдемар, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
НОВОСТИ ЧАСА
Ракеты КНДР были крылатыми и упали в экономической зоне Японии
Пущенные в ночь на четверг пакеты КНДР не были баллистическими, они пролетели 200 километров (примерно треть расстояния до японского побережья) и упали в исключительной экономической зоне Японии, передает японское агентство…
Стоун низко оценил работу Келли на интервью с Путиным
Ведущая американского телеканала NBC News Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, плохо выполнила свою работу, заявил кинорежиссер Оливер Стоун, который также побеседовал с российским лидером.
Карта «Мир» станет электронной зачетной книжкой
Карта «Мир» в 2018 году может стать электронной зачетной книжкой, вся информация которой будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной…
Названы сроки появления в РФ беспилотной доставки товаров
Интернет-магазины в России могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров.
Мать убитого в США россиянина рассказала о сыне
Мать застреленного в понедельник в штате Мэриленд школьника Артёма Зиберова рассказала RT, что юноша имел гражданство России.
Пущенные в ночь на четверг пакеты КНДР не были баллистическими, они пролетели 200 километров (примерно треть расстояния до японского побережья) и упали в исключительной экономической зоне Японии, передает японское агентство…
Стоун низко оценил работу Келли на интервью с Путиным
Ведущая американского телеканала NBC News Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, плохо выполнила свою работу, заявил кинорежиссер Оливер Стоун, который также побеседовал с российским лидером.
Карта «Мир» станет электронной зачетной книжкой
Карта «Мир» в 2018 году может стать электронной зачетной книжкой, вся информация которой будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной…
Названы сроки появления в РФ беспилотной доставки товаров
Интернет-магазины в России могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров.
Мать убитого в США россиянина рассказала о сыне
Мать застреленного в понедельник в штате Мэриленд школьника Артёма Зиберова рассказала RT, что юноша имел гражданство России.