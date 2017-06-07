ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Пущенные в ночь на четверг пакеты КНДР не были баллистическими, они пролетели 200 километров (примерно треть расстояния до японского побережья) и упали в исключительной экономической зоне Японии, передает японское агентство…Ведущая американского телеканала NBC News Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина, плохо выполнила свою работу, заявил кинорежиссер Оливер Стоун, который также побеседовал с российским лидером.Карта «Мир» в 2018 году может стать электронной зачетной книжкой, вся информация которой будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной…Интернет-магазины в России могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров.Мать застреленного в понедельник в штате Мэриленд школьника Артёма Зиберова рассказала RT, что юноша имел гражданство России.