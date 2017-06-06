ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
06.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Татьяна Фирсова
Ремонт участка автодороги Железногорск-Красноярск до КПП-1 начнётся в июле
Этот вопрос сегодня на рабочей встрече Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев обсудил с министром транспорта Красноярского края Сергеем Ерёминым.
В ходе встречи стало известно, что в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации. В ближайшие дни на этом участке трассы будет проведён текущий ремонт дорожного полотна силами КрУДор.
- Мы заинтересованы в скорейшем начале ремонтных работ, - отметил Глава ЗАТО по итогам встречи. – Есть решение Губернатора Красноярского края о завершении ремонта к началу сентября текущего года. Ремонт на этом участке автодороги планируется начать в июле.
Источник: www.admk26.ru
Фото: yarsk-info.ru
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