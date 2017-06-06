ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ

Ремонт участка автодороги Железногорск-Красноярск до КПП-1 начнётся в июле

Этот вопрос сегодня на рабочей встрече Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев обсудил с министром транспорта Красноярского края Сергеем Ерёминым.

В ходе встречи стало известно, что в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации. В ближайшие дни на этом участке трассы будет проведён текущий ремонт дорожного полотна силами КрУДор.

- Мы заинтересованы в скорейшем начале ремонтных работ, - отметил Глава ЗАТО по итогам встречи. – Есть решение Губернатора Красноярского края о завершении ремонта к началу сентября текущего года. Ремонт на этом участке автодороги планируется начать в июле.

Источник: www.admk26.ru

Фото: yarsk-info.ru