ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Сегодня на площади у главного фонтана в Парке культуры состоялось открытие трудового лета старшеклассников



Вместе с ребятами на открытие пришли бригадиры и руководители рабочих площадок. С началом трудового лета–2017 юных работяг приехал поздравить глава администрации Вадим Медведев.



После торжественной части в дружеской атмосфере ребята представляли свои команды, поочередно выкрикивая название и девиз. Директор молодежного центра Иван Святченко провел для школьников зарядку. Затем ребята отправились на квест, в котором зарабатывали молодежную валюту «ЗАТОжки», чтобы обменять ее в конце лета на призы.



Отметим, в этом году в ТОСы готовы принять 594 юных железногорца. Школьники будут заниматься озеленением и благоустройством Железногорска и поселков ЗАТО.

В муниципальных отрядах старшеклассников организовано 485 рабочих мест (50 мест – в учреждениях культуры, 435 – в учреждениях образования). В составе краевых ТОСов смогут поработать 109 подростков.

фото Анастасии Совцовой