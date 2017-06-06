СПРУТ ПО ИМЕНИ "КАПРЕМОНТ"



Красноярский краевой фонд капремонта тратит на аренду своего здания 12 млн. рублей в год и просит взять на работу коллекторов



Контрольно-счетная палата Красноярского края проверила работу фонда капремонта и подготовила отчёт о проверке использования средств капитального ремонта в многоквартирных домах. Некоторые документы отчёта публикует на своей странице в соцсети депутат регионального Заксобрания Александр Глисков.



В частности в отчёте говорится о количестве отремонтированных домов. Из собранных за три года с жильцов 5,7 млрд рублей, израсходовано всего чуть больше 500 млн. За 2014?2015 год отремонтировано 5 домов, на конец 2016 — 143. Другие регионы делают работы в разы больше. К примеру, Самарская область при таком же количестве домов и квадратных метров жилья ремонтирует с 2014 года от 500 до 800 домов ежегодно. При этом справляются меньшим количеством сотрудников. Штатная численность фонда явно раздута — 82 человека в 2017 году, на 30 человек больше, чем в прошлом году. А, например, в Якутии — это 30 человек, а в Алтайском крае вообще 8.



Что касается заработной платы руководителей фонда. Генеральный директор в 2016 году получала месячную зарплату в 146 тысяч рублей, её заместитель — 106 тысяч. При этом заработная плата за год выросла на 6-7%, в то время как у рядовых специалистов не больше 2%.



Отдельно стоит сказать об арендной плате. На эти цели фонд тратит 12,3 миллионов в год из расчёта примерно по 1000 за квадрат.

«И ещё один факт, руководство фонда предложило правительству выделить из бюджета деньги на услуги коллекторов, — возмущается депутат. — То есть, люди не видят смысла платить за капремонт, поскольку не видят положительного результата. А фонд вместо повышения эффективности работы предлагает кормить бюджетными деньгами финансовых шакалов».



источник: АиФ Красноярск