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ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

06.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

12 июня перекроют движение для проведения полумарафона «День России»
Полумарафон пройдёт по маршруту: Центр досуга - Ротонда в парке - водноспортивная база «Волна» - стадион «Труд».

На время проведения спортивного мероприятия с 11.00 до 14.00 часов будет перекрыто движение транспорта на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогами общего пользования согласно схемам установки дорожных знаков:

- Участок от Центра досуга до ул. 60 лет ВЛКСМ - с 11.00 до 11.30.
- Участок в районе СЮТа в месте пересечения с ул. Курчатова - с 11.00 до 11.30.
- Участок от с/к «Октябрь» до стадиона «Труд» - с 11.30 до 12.00.
- Участок в районе городского пляжа в месте пересечения с ул. Красноярской с 11.30 до 14.00.



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