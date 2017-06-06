ЭКЗАМЕН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

На трассе Железногорск–Красноярск начались полевые испытания светодиодных светильников



На 15-16 километре автодороги установили четыре вида светодиодных светильников, чтобы сравнить их работу с уже существующим освещением.





- В настоящее время для освещения автодорог используются ртутьсодержащие лампы, которые приходится часто менять. Производители светодиодных приборов заявляют, что их продукция эффективнее - приборы служат значительно дольше, что позволит экономить бюджетные средства на замене ламп, а освещение поверхности проезжей части распределяется более равномерно, что должно отразиться на безопасности дорожного движения в темное время суток, - говорит главный инженер Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Юрий Васильев.

Испытания будут проходить более двух лет. За это время специалисты смогут сравнить технические параметры, потребляемую мощность, срок службы и цену светодиодных светильников разных производителей.Отметим, в эксперименте принимают участие четыре компании, три из которых – красноярские. Цель испытаний – убедиться в соответствии заявленных производителем параметров приборов освещения. Если они прослужат дольше и их использование с учетом замены окажется экономически выгодным, то какие-то из производителей будут рекомендованы к дальнейшему использованию производимых ими приборов освещения на региональной сети автодорог, сообщает КРУДОР.

фото: 24auto.ru