В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАДИМ МЕДВЕДЕВ
06.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 8 июня
Территория опережающего развития, ремонт дорог, "Цветущий Железногорск", итоги и планы работы Городского Совета депутатов, коммунальные тарифы и долги населения. На эти и другие темы мы будем говорить с главой ЗАТО Железногорск Вадимом Медведевым.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 8 июня, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13.20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
фото ГиГ
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