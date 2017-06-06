В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАДИМ МЕДВЕДЕВ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 8 июня

Территория опережающего развития, ремонт дорог, "Цветущий Железногорск", итоги и планы работы Городского Совета депутатов, коммунальные тарифы и долги населения. На эти и другие темы мы будем говорить с главой ЗАТО Железногорск Вадимом Медведевым.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 8 июня, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13.20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.

фото ГиГ