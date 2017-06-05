ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 ИЮНЯ

Черногория в понедельник официально станет страной-членом НАТО. Церемония вступления в Североатлантический альянс пройдет в здании Госдепартамента США. Таким образом, Черногория станет 29-м союзником НАТО.Наина Ельцина выступила с предложением считать 1990-е годы святыми. С такими словами вдова первого президента России Бориса Ельцина выступила во время презентации своей книги «Личная жизнь».На YouTube появилось видео, на котором жители Сочи оценивают скандал вокруг выступления мэра города Анатолия Пахомова на торжественном открытии новой детской площадки.Советский «убийца танков» РПГ-7 до сих пор пользуется большим спросом во всем мире, а его «преемники» делают российскую пехоту опасным соперником для бронетехники потенциального противника, считает обозреватель журнала National Interest…На 20-й минуте встречи нападающий сборной России Федор Смолов открыл счет в товарищеском матче против Венгрии.