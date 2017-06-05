ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 1 ИЮНЯ
02.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
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Наина Ельцина выступила с предложением считать 1990-е годы святыми. С такими словами вдова первого президента России Бориса Ельцина выступила во время презентации своей книги «Личная жизнь».
Жители Сочи оценили поведение мэра на детском празднике
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Советский «убийца танков» РПГ-7 до сих пор пользуется большим спросом во всем мире, а его «преемники» делают российскую пехоту опасным соперником для бронетехники потенциального противника, считает обозреватель журнала National Interest…
Смолов забил первый гол в матче с Венгрией
На 20-й минуте встречи нападающий сборной России Федор Смолов открыл счет в товарищеском матче против Венгрии.