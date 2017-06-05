РЯБИНКА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
05.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске отметили Всемирный день окружающей среды
Утром в парке культуры и отдыха по этому случаю наградили сотрудников предприятий, которые озеленяют родной город. Благодарственные письма и цветы они получили из рук мэра Вадима Медведева и главного эколога Железногорска Ирины Шахиной. Почетными грамотами были удостоены и активные железногорцы, которые безвозмездно облагораживают свою дворовую территорию.
Частичку труда приглашенные гости оставили и сегодня в парке на рябиновой аллее, около фонтана «Любви и Верности». Там появилось еще одно деревце. В планах у руководства парка довести аллею «до ума»: сделать асфальтовое покрытие и ступеньки, - рассказала директор парка культуры и отдыха Ирина Кислова.
автор Анастасия Совцова
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