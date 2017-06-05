ГОРЯЧАЯ МЕСТЬ

Двое молодых людей поссорились с мужчиной, угнали у него машину и сожгли ее

Как сообщили в краевой полиции, все произошло в Железногорске.

У 24-летнего мужчины пропал ВАЗ-2106, который был припаркован около садового участка. Выяснилось, что машину угнали двое молодых людей, 1992 и 1996 годов рождения, с которыми у потерпевшего произошел конфликт. Саму машину нашли на одной из улиц садового общества – угонщики ее подожгли. Теперь им грозит до 7 лет колонии.



Источник: Медиа-портал “Столица 24”