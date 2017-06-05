ГОРЯЧАЯ МЕСТЬ
05.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 72 | Автор: Галина Процкая
Двое молодых людей поссорились с мужчиной, угнали у него машину и сожгли ее
Как сообщили в краевой полиции, все произошло в Железногорске.
У 24-летнего мужчины пропал ВАЗ-2106, который был припаркован около садового участка. Выяснилось, что машину угнали двое молодых людей, 1992 и 1996 годов рождения, с которыми у потерпевшего произошел конфликт. Саму машину нашли на одной из улиц садового общества – угонщики ее подожгли. Теперь им грозит до 7 лет колонии.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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