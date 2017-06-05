ОТКЛИКНИТЕСЬ, ОЧЕВИДЦЫ!
05.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 83 | Автор: Галина Процкая
ГИБДД просит помочь раскрыть преступление в Березовском районе
13 мая в 22.30 на 12 км автодороги Красноярск-Железногорск неустановленный водитель сбил 42-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Сотрудниками ГИБДД ищут водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие. Очевидцев просят позвонить по телефону дежурной части (839131) 2-02-86 или 02.
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