КОВАРНЫЕ ГОСТИ
Сотрудники железногорской полиции задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи крупной суммы денег у пенсионера
С заявлением о хищении 700 тысяч рублей в дежурную часть обратился 76-летний мужчина. Как выяснилось, к пенсионеру приходили две женщины, которые предлагали приобрести у них различные вещи. Спустя некоторое время, после ухода гостей, мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег, которые он откладывал с пенсии.
В ходе работы стражи порядка установили личности подозреваемых, а также причастность одной из них к совершению данной кражи. Злоумышленница была задержана и доставлена в отдел полиции. Более 500 тысяч рублей удалось вернуть владельцу.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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