КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО

На водоемах Железногорска официально открыт купальный сезон

Накануне подготовку к купальному сезону городских пляжей проверила выездная межведомственная комиссия по приёмке мест отдыха. В её состав входят специалисты Управления городского хозяйства, МП «Комбинат благоустройства», ГИМС, Межрегионального управления №51 ФМБА России, МУ МВД России. комиссии.

По результатам исследования специалистов железногорской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, купаться в городском озере можно, говорит начальник отдела санитарного надзора Межрегионального Управления №51 ФМБА России Татьяна Клапченко.

- Проведено исследование воды городского озера и питьевой воды из фонтанчиков на пляже. По всем исследуемым показателям вода соответствует санитарным правилам и нормам. Кроме того, проведены исследования песка на миро-биологические и паразитологические показали. Песок соответствует гигиеническим нормативам.

По словам Татьяны Клапченко, в летний период исследования воды в озере будут проводиться два раза в месяц.

Что касается подготовки зоны отдыха, выездная комиссия оценила работу КБУ на оценку «хорошо».