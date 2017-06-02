КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО
На водоемах Железногорска официально открыт купальный сезон
Накануне подготовку к купальному сезону городских пляжей проверила выездная межведомственная комиссия по приёмке мест отдыха. В её состав входят специалисты Управления городского хозяйства, МП «Комбинат благоустройства», ГИМС, Межрегионального управления №51 ФМБА России, МУ МВД России. комиссии.
По результатам исследования специалистов железногорской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, купаться в городском озере можно, говорит начальник отдела санитарного надзора Межрегионального Управления №51 ФМБА России Татьяна Клапченко.
По словам Татьяны Клапченко, в летний период исследования воды в озере будут проводиться два раза в месяц.
Что касается подготовки зоны отдыха, выездная комиссия оценила работу КБУ на оценку «хорошо».
Обустроены места отдыха: зоны купания в водоеме обозначены буйками; водолазы обследовали дно в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистили дно от водных растений, коряг, камней, стекла и прочего; выполнена подсыпка и рыхление поверхностного слоя песка; произведён ремонт и побелка лестничных маршей, ремонт и покраска малых архитектурных форм; обеспечено водоснабжение.
Спасательная станция работает в пляжный сезон круглосуточно. На дежурстве находятся пять спасателей.
Источник: www.admk26.ru
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