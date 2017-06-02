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КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО

02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Татьяна Фирсова

На водоемах Железногорска официально открыт купальный сезон

Накануне подготовку к купальному сезону городских пляжей проверила выездная межведомственная комиссия по приёмке мест отдыха. В её состав входят специалисты Управления городского хозяйства, МП «Комбинат благоустройства», ГИМС, Межрегионального управления №51 ФМБА России, МУ МВД России. комиссии.

По результатам исследования специалистов железногорской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, купаться в городском озере можно, говорит начальник отдела санитарного надзора Межрегионального Управления №51 ФМБА России Татьяна Клапченко.

- Проведено исследование воды городского озера и питьевой воды из фонтанчиков на пляже. По всем исследуемым показателям вода соответствует санитарным правилам и нормам. Кроме того, проведены исследования песка на миро-биологические и паразитологические показали. Песок соответствует гигиеническим нормативам.

По словам Татьяны Клапченко, в летний период исследования воды в озере будут проводиться два раза в месяц.

Что касается подготовки зоны отдыха, выездная комиссия оценила работу КБУ на оценку «хорошо».

Обустроены места отдыха: зоны купания в водоеме обозначены буйками; водолазы обследовали дно в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистили дно от водных растений, коряг, камней, стекла и прочего; выполнена подсыпка и рыхление поверхностного слоя песка; произведён ремонт и побелка лестничных маршей, ремонт и покраска малых архитектурных форм; обеспечено водоснабжение.
Спасательная станция работает в пляжный сезон круглосуточно. На дежурстве находятся пять спасателей.

– Напоминаем, на городском озере работают два пляжа – в районе Парка культуры и отдыха и в микрорайоне Заозерный, а также зона отдыха по ул. 60 лет ВЛКСМ, где купание запрещено, - напомнила главный специалист Управления городского хозяйства по экологии Ирина Шахина.

 
Источник: www.admk26.ru



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