МУЗЫКА НЕБЕС

Презентация новой книги железногорской поэтессы Марины Панфиловой «Я слышу музыку небес» прошла в центральной городской библиотеке им. Горького

Презентация нового сборника состоялась 1 июня. Это четвертая книга поэзии и прозы нашей землячки, журналиста, талантливой женщины. Стихи Марина начала писать с детства. Каждую книгу называет своим детищем, потому что вкладывает в нее всю душу.

- Это мое уже четвертое детище. До этого вышли книги: «Язычница и грешница», «По следу Жар - Птицы», «Мамино окошко». Так что будем считать, что я многодетная мать. Ведь к стихам у меня материнское отношение. Я люблю их такими, какие они родились, стараюсь их совершенствовать. Иногда бывает, что спустя несколько лет вернешься к стихотворению, увидишь строчку, которую возьмешь и отшлифуешь.

Новая книга Марины Панфиловой вышла спустя пять лет после публикации третьего издания «Мамино окошко». В сборник «Я слышу музыку небес» вошло то, что накопилось за эти годы, в том числе и проза.

На презентацию нового сборника собрались друзья, коллеги, почитатели поэтессы. Они с восторгом слушали новые и уже знакомые стихи, рассказы и щедро одаривали Марину Панфилову аплодисментами и цветами.

В библиотеке звучали песни в исполнении коллектива сольного пения «Лира», вокального ансамбля «Благовест», который исполнил песню «Звезда» на стихи Марины Панфиловой.

Отметим, что на стихи железногорской поэтессы написано уже 14 песен композиторами Железногорска и Томска. Двухчасовой творческий вечер прошел на одном дыхании.

Фото: Татьяны Фирсовой и Марины Панфиловой