МУЗЫКА НЕБЕС
Презентация новой книги железногорской поэтессы Марины Панфиловой «Я слышу музыку небес» прошла в центральной городской библиотеке им. Горького
Презентация нового сборника состоялась 1 июня. Это четвертая книга поэзии и прозы нашей землячки, журналиста, талантливой женщины. Стихи Марина начала писать с детства. Каждую книгу называет своим детищем, потому что вкладывает в нее всю душу.
Новая книга Марины Панфиловой вышла спустя пять лет после публикации третьего издания «Мамино окошко». В сборник «Я слышу музыку небес» вошло то, что накопилось за эти годы, в том числе и проза.
На презентацию нового сборника собрались друзья, коллеги, почитатели поэтессы. Они с восторгом слушали новые и уже знакомые стихи, рассказы и щедро одаривали Марину Панфилову аплодисментами и цветами.
В библиотеке звучали песни в исполнении коллектива сольного пения «Лира», вокального ансамбля «Благовест», который исполнил песню «Звезда» на стихи Марины Панфиловой.
Отметим, что на стихи железногорской поэтессы написано уже 14 песен композиторами Железногорска и Томска. Двухчасовой творческий вечер прошел на одном дыхании.
Фото: Татьяны Фирсовой и Марины Панфиловой
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