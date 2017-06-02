ЛЕПНИНУ ВОССТАНОВЯТ

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02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Наталья Булгак

Начинается восстановление лепнины на домах в старой черте города

На эти цели в бюджете предусмотрено 614 тысяч рублей. В настоящее время определяется подрядчик. Обновление ждут дома на Советской армии 3 и 5. Кроме того, на Советской армии, 3 предусмотрен капитальный ремонт фасада. Это необходимо не только с эстетической точки зрения, но и безопасности - лепнина в любой момент готова сорваться на головы горожан.


Что касается дома на Свердлова, 18 начальник технического отдела УГХ администрации Юлия Петрова напомнила, что договор расторгнут с подрядной организацией, которая выполняла там ремонт, сейчас объявлен конкурс на нового подрядчика, итоги станут известны 30 июня.
«Определена сметная стоимость недостатков и недочетов от предыдущего подрядчика (порядка 700 тыс. рублей). Жители дома должны писать исковые заявления на Региональный фонд о возмещении материального ущерба. Помощь в составлении исков пообещали в МП ГЖКУ».



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