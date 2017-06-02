РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 ИЮНЯ

Пресс-служба ЮВО сообщила, что в первые в высшую степень боеготовности были приведены подразделения 150-ой мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области.Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает…Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. «Вольно!Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова.Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начали производство первых агрегатов ракетоносца Ту-160. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.