РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 ИЮНЯ
02.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
• Облучение на ГХК
• 90 лет - не возраст
• Я слышу музыку небес
• Соло с военным оркестром
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Минобороны Украины рассказало о «наступлении»
Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает…
Путин подшутил над участниками ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. «Вольно!
Врач обматерила главу московской скорой помощи
Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова.
«Белым лебедям» готовят замену
Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начали производство первых агрегатов ракетоносца Ту-160. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.