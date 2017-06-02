Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАГРАДЫ ТАЛАНТАМ

НАГРАДЫ ТАЛАНТАМ
02.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы покорили краевой фестиваль «Таланты без границ»              
КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО

КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО
02.06.17 | Главные темы / Cобытия
На водоемах Железногорска официально открыт купальный сезон
МУЗЫКА НЕБЕС

МУЗЫКА НЕБЕС
02.06.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Презентация новой книги железногорской поэтессы Марины Панфиловой «Я слышу
ЛЕПНИНУ ВОССТАНОВЯТ

ЛЕПНИНУ ВОССТАНОВЯТ
02.06.17 | Главные темы / Cобытия
Начинается восстановление лепнины на домах в старой черте города.
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ —ИРИНА ИВАНОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ —ИРИНА ИВАНОВА
02.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 5 июня

ДОЖДЬ ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА

02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Анна Тищук

В Железногорске прошел международный фестиваль «Локобол-2017-РЖД»

Два дня на стадионе «Труд» проходили матчи регионального этапа международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД» среди команд девочек и мальчиков 2006 – 2008 года рождения. В турнире участвовали восемь команд девочек и 16 команд мальчиков.

Команда девочек «Смены» стала победителем регионального этапа международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД», и теперь отправится на второй этап фестиваля – межрегиональный турнир, который пройдёт в Новосибирске во второй половине июня.

Среди мужских команд в финал вышли две сильнейшие: «Смена» (Железногорск) и «Енисей» (Красноярск). Красноярцы сразу заняли активную позицию, и пошли в нападение. «Смене» так и не удалось переломить ситуацию. В итоге наши мальчишки заняли второе место. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОСТРОЙ БОРЬБЕ

В ОСТРОЙ БОРЬБЕ
31 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Волейболистки «Смены» - бронзовые призёры сибирского турнира «Енисейские звёздочки»
КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ?

КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ?
1 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске стартует Международный фестиваль «Локобол-2016-РЖД»    
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
17 сентября 2012 | Раздел: Спорт
••• Железногорские футболисты попали в финал на Кубок «Единой России» по дворовому футболу
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
21 октября 2009 | Раздел: Спорт
Железногорцы вновь покоряют вершины спорта! На днях наши спортсмены завоевали награды на соревнованиях краевого и международного уровня.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
Сергей, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Вольдемар, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

150-я мотострелковая дивизия поднята по тревоге
Пресс-служба ЮВО сообщила, что в первые в высшую степень боеготовности были приведены подразделения 150-ой мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области.

Минобороны Украины рассказало о «наступлении»
Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает…

Путин подшутил над участниками ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. «Вольно!

Врач обматерила главу московской скорой помощи
Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова.

«Белым лебедям» готовят замену
Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начали производство первых агрегатов ракетоносца Ту-160. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (17)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.