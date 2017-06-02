ДОЖДЬ ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА
В Железногорске прошел международный фестиваль «Локобол-2017-РЖД»
Два дня на стадионе «Труд» проходили матчи регионального этапа международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД» среди команд девочек и мальчиков 2006 – 2008 года рождения. В турнире участвовали восемь команд девочек и 16 команд мальчиков.
Команда девочек «Смены» стала победителем регионального этапа международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД», и теперь отправится на второй этап фестиваля – межрегиональный турнир, который пройдёт в Новосибирске во второй половине июня.
Среди мужских команд в финал вышли две сильнейшие: «Смена» (Железногорск) и «Енисей» (Красноярск). Красноярцы сразу заняли активную позицию, и пошли в нападение. «Смене» так и не удалось переломить ситуацию. В итоге наши мальчишки заняли второе место.
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