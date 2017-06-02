ЗОЛОТО ГХК
Горно-Химический Комбинат получил награды на международной выставке в Москве
На юбилейном 20-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ГХК успешно представил свои инновационные разработки.
В этом году салон собрал представителей более 200 организаций из 22 регионов России и 25 стран мира. По итогам салона золотых медалей удостоены две разработки изобретателей ГХК: «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Герметичный пенал хранения ОЯТ». Серебряными наградами жюри салона отметило разработки: «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» и «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 и устройство для его осуществления». Последнее изобретение получило также специальный приз Invent Areny от президента чешского металлургического общества Яна Кобиелуша.
Но больше всего поздравлений от участников салона прозвучало, когда Международная федерация ассоциаций изобретателей отметила золотой медалью совместную разработку предприятий Госкорпорации «Росатом»: ФГУП «ГХК», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» и АО «ПО ЭХЗ» — «Способ получения радионуклида Никель-63 для бета-вольтаических источников тока».
фото c сайта Newslab.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Пресс-служба ЮВО сообщила, что в первые в высшую степень боеготовности были приведены подразделения 150-ой мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области.
Минобороны Украины рассказало о «наступлении»
Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает…
Путин подшутил над участниками ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. «Вольно!
Врач обматерила главу московской скорой помощи
Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова.
Отказ Путина от выборов сочли невозможным
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что все ждут выдвижения Владимира Путина на следующий президентский срок.