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ЗОЛОТО ГХК

02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Анна Тищук

Горно-Химический Комбинат получил награды на международной выставке в Москве

На юбилейном 20-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ГХК успешно представил свои инновационные разработки.

В этом году салон собрал представителей более 200 организаций из 22 регионов России и 25 стран мира. По итогам салона золотых медалей удостоены две разработки изобретателей ГХК: «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Герметичный пенал хранения ОЯТ». Серебряными наградами жюри салона отметило разработки: «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» и «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-1000 и устройство для его осуществления». Последнее изобретение получило также специальный приз Invent Areny от президента чешского металлургического общества Яна Кобиелуша.

Но больше всего поздравлений от участников салона прозвучало, когда Международная федерация ассоциаций изобретателей отметила золотой медалью совместную разработку предприятий Госкорпорации «Росатом»: ФГУП «ГХК», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» и АО «ПО ЭХЗ» — «Способ получения радионуклида Никель-63 для бета-вольтаических источников тока».

фото c сайта Newslab.ru



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