НАВАРИЛСЯ ПО-КРУПНОМУ
02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая
Житель Железногорска в результате незаконной банковской деятельности получил 16 млн рублей
Как сообщили в краевой полиции, под уголовное преследование попал 54-летний житель ЗАТО.
Он оформил на своих знакомых несколько юридических фирм и осуществлял операции по перечислению денежных средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Помимо этого, по заказу клиентов, он обналичивал денежные средства. Мужчина в результате этой деятельности получил незаконный доход в 16 млн рублей.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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