НАВАРИЛСЯ ПО-КРУПНОМУ

Житель Железногорска в результате незаконной банковской деятельности получил 16 млн рублей

Как сообщили в краевой полиции, под уголовное преследование попал 54-летний житель ЗАТО.

Он оформил на своих знакомых несколько юридических фирм и осуществлял операции по перечислению денежных средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Помимо этого, по заказу клиентов, он обналичивал денежные средства. Мужчина в результате этой деятельности получил незаконный доход в 16 млн рублей.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Источник: Медиа-портал “Столица 24”