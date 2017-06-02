ОБЛУЧИЛСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Работника ГХК отправили на лечение в Москву в связи с выявлением повышенного содержания радионуклидов, сообщает портал ГХК

Повышенное содержание радионуклидов было выявлено в результате планового регламентного обследования.

Работник МОКС-производства радиохимического завода ГХК направлен для дополнительного обследования в специализированный Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна. Самочувствие обследуемого хорошее, ожидается, что в ближайшее время, после проведения уточняющего обследования, сотрудник вернётся к исполнению своих служебных обязанностей.

Накануне в Железногорске появились слухи о «серьезной аварии» на производстве, из-за чего якобы около 30 человек попали в больницу с повышенной дозой облучения. В пресс-службе ГХК информацию о массовой госпитализации опровергли, но рассказали, что нештатная ситуация у них все же была.

Ситуация отработана по штатным регламентам. Установлено, что случившееся произошло в результате личной неосторожности работника и нарушения им требований техники безопасности. Нарушений в работе промышленного оборудования не выявлено, проводится работа по ужесточению контроля за соблюдением работниками норм и правил радиационной безопасности.

фото с сайта smolmed.ru