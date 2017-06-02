ОБЛУЧИЛСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Работника ГХК отправили на лечение в Москву в связи с выявлением повышенного содержания радионуклидов, сообщает портал ГХК
Повышенное содержание радионуклидов было выявлено в результате планового регламентного обследования.
Работник МОКС-производства радиохимического завода ГХК направлен для дополнительного обследования в специализированный Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна. Самочувствие обследуемого хорошее, ожидается, что в ближайшее время, после проведения уточняющего обследования, сотрудник вернётся к исполнению своих служебных обязанностей.
Накануне в Железногорске появились слухи о «серьезной аварии» на производстве, из-за чего якобы около 30 человек попали в больницу с повышенной дозой облучения. В пресс-службе ГХК информацию о массовой госпитализации опровергли, но рассказали, что нештатная ситуация у них все же была.
Ситуация отработана по штатным регламентам. Установлено, что случившееся произошло в результате личной неосторожности работника и нарушения им требований техники безопасности. Нарушений в работе промышленного оборудования не выявлено, проводится работа по ужесточению контроля за соблюдением работниками норм и правил радиационной безопасности.
фото с сайта smolmed.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Пресс-служба ЮВО сообщила, что в первые в высшую степень боеготовности были приведены подразделения 150-ой мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области.
Минобороны Украины рассказало о «наступлении»
Спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что украинские военные продвинулись в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе, поскольку эти позиции по Минским договоренностям должны были передать им. Об этом сообщает…
Путин подшутил над участниками ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. «Вольно!
Врач обматерила главу московской скорой помощи
Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова.
«Белым лебедям» готовят замену
Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начали производство первых агрегатов ракетоносца Ту-160. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.