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ОБЛУЧИЛСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

02.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 76 | Автор: Галина Процкая

Работника ГХК отправили на лечение в Москву в связи с выявлением повышенного содержания радионуклидов, сообщает портал ГХК
Повышенное содержание радионуклидов было выявлено в результате планового регламентного обследования.
Работник МОКС-производства радиохимического завода ГХК направлен для дополнительного обследования в специализированный Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна. Самочувствие обследуемого хорошее, ожидается, что в ближайшее время, после проведения уточняющего обследования, сотрудник вернётся к исполнению своих служебных обязанностей.
Накануне в Железногорске появились слухи о «серьезной аварии» на производстве, из-за чего якобы около 30 человек попали в больницу с повышенной дозой облучения. В пресс-службе ГХК информацию о массовой госпитализации опровергли, но рассказали, что нештатная ситуация у них все же была.
Ситуация отработана по штатным регламентам. Установлено, что случившееся произошло в результате личной неосторожности работника и нарушения им требований техники безопасности. Нарушений в работе промышленного оборудования не выявлено, проводится работа по ужесточению контроля за соблюдением работниками норм и правил радиационной безопасности.

фото с сайта smolmed.ru



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