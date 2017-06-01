А 90 — НЕ ВОЗРАСТ
Железногорского ветерана Алексея Яхно с 90-летием поздравил президент Владимир Путин
Поздравление президента зачитал юбиляру глава ЗАТО Вадим Медведев на его торжественном чествовании в городском Совете ветеранов.
Алексей Яхно родился 90 лет назад 1 июня 1927 года. Сегодня его пришли поздравить со знаменательной датой не только коллеги по общественной организации, но и заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов, заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди, руководитель Управления соцзащиты Любовь Дергачева.
Алексей Яхно приехал в закрытый город в 1956 году, когда ему было 29 лет, и остался здесь навсегда. Здесь родились его дети, внуки, правнуки. Трудовой путь ветерана связан с железногорской космической фирмой. На ИСС им. Академика М.Ф. Решетнева работает уже третье поколение династии Яхно.
Глядя на бодрого, подтянутого Алексея Терентьевича, невозможно поверить, что он — это целая эпоха.
Глава ЗАТО Вадим Медведев зачитал старейшему железногорцу поздравление президента РФ Владимира Путина, что стало для Алексея Терентьевича приятным сюрпризом.
Вторым не менее приятным подарком был герб Железногорска, который вручил юбиляру зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Фото: Татьяны Фирсовой
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