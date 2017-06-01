ЗАСЛУЖЕННО И ПОЧЕТНО
На соискание звания «Почетный гражданин Железногорска» выдвинута кандидатура генерального директора ИСС
8 июня состоится заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Железногорска» в 2017 году.
Как сообщает газета «ГиГ», в этом году на соискание почетного звания выдвинута кандидатура генерального директора ИСС Николая Тестоедова, другие заявки на сегодняшний день в канцелярию администрации пока не поступали. 8 июня состоится заседание комиссии, а 13-го сессия рассмотрит этот вопрос.
Напомним, в Железногорске звание Почетного гражданина было учреждено решением городского Совета депутатов трудящихся 21 декабря 1979 года - звание «присваивается лицам, внесшим большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, прославившим город своим трудом и подвигом». Первым Почетным гражданином Красноярска-26 стал Ефим Славский.
Всего за 38 лет в почетный список внесены 40 человек, большинство из них скончались в разные годы. Действующих обладателей звания, принимающих участие в жизни города, - 11 человек. По информации муниципального сайта, самой младшей из них, директору МВЦ Валентине Поповой - 68 лет, старшему - бывшему секретарю ГК КПСС Алексею Крылову - 81 год.
фото с сайта glonass-iac.ru
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