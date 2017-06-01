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А 90 — НЕ ВОЗРАСТ

А 90 — НЕ ВОЗРАСТ
01.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорского ветерана Алексея Яхно с 90-летием поздравил президент Владимир
ЗАСЛУЖЕННО И ПОЧЕТНО

ЗАСЛУЖЕННО И ПОЧЕТНО
01.06.17 | Главные темы / Cобытия
На соискание звания «Почетный гражданин Железногорска» выдвинута кандидатура
ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
01.06.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорском Парке культуры и отдыха открылась новая детская площадка
МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ

МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ
01.06.17 | Главные темы / Cобытия
 С 1 июня на водноспортивной базе «Волна» начинает работать пункт проката лодок
НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!

НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы не желают платить за холодную горячую воду

РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 ИЮНЯ

01.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров
В программе - главный специалист отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Ирина Дерышева

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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - ИРИНА ДЕРЫШЕВА
19 июля 2011 | Раздел: Cобытия
  ••• 21 июля в 13-20 в передаче «Открытая студия» примет участие исполняющая обязанности руководителя отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Ирина Дерышева. Свои вопросы оставляйте на нашем сайте!

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Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
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