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01.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 63 | Автор: Анна Тищук

В железногорском Парке культуры и отдыха открылась новая детская площадка

День защиты детей в Железногорске проходит шумно и весело - в городском парке ребятишки проходят квесты, поют песни и осваивают новую детскую площадку. Счастливые мальчишки и девчонки искренне радуются своему празднику.

«Сегодня мы отмечаем наш праздник – День защиты детей. Нам он очень нравится, потому что сегодня все внимание уделяется детям» - делится эмоциями юная железногорка Дарья.

 Действительно, сегодня все для детей: конкурсы, творческие выступления, мороженое и сладкая вата. Ведь сделать счастливыми наших ребятишек – это самое главное, говорит глава ЗАТО Вадим Медведев.

«Сегодняшнее веселое настроение передается и нам, взрослым. И я хочу пожелать всем хорошего, солнечного, дружного лета, чтобы оно запомнилось»

 
В 11 часов состоялось торжественное открытие нового игрового городка, который появился благодаря гранту ГК «Росатом». Новый комплекс рассчитан для детей младшего возраста и деток с ограниченными возможностями здоровья. Помимо самого городка здесь появились и новые скульптуры, рассказала директор парка Ирина Кислова:

 

«Мы считаем, что наши детки должны воспитываться на классике. Именно поэтому мы выбрали героев советских мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни Пух и все, все, все». Плюс в этом есть и толика патриотизма».

В скором времени на территории детского городка появится и книжный шкафчик с детскими литературными произведениями.

фото Анны Тищук



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