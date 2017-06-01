ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В железногорском Парке культуры и отдыха открылась новая детская площадка
День защиты детей в Железногорске проходит шумно и весело - в городском парке ребятишки проходят квесты, поют песни и осваивают новую детскую площадку. Счастливые мальчишки и девчонки искренне радуются своему празднику.
Действительно, сегодня все для детей: конкурсы, творческие выступления, мороженое и сладкая вата. Ведь сделать счастливыми наших ребятишек – это самое главное, говорит глава ЗАТО Вадим Медведев.
В 11 часов состоялось торжественное открытие нового игрового городка, который появился благодаря гранту ГК «Росатом». Новый комплекс рассчитан для детей младшего возраста и деток с ограниченными возможностями здоровья. Помимо самого городка здесь появились и новые скульптуры, рассказала директор парка Ирина Кислова:
В скором времени на территории детского городка появится и книжный шкафчик с детскими литературными произведениями.
фото Анны Тищук
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