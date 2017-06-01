НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 МАЯ

Американский писатель Стивен Шварц в своей новой книге Атомный аудит приводит карту ядерных объектов США, по которым Россия якобы может нанести удары в случае масштабного военного конфликта, передает Business Indsider…Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что размер пенсии в стране к 2030 году составит два прожиточных минимума.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшую главу правительства страны и лидера фракции «Батькивщины» Юлию Тимошенко в том, что она посадила республику на российскую газовую иглу.Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну оценил работу своих телохранителей.Фокус-группы Центра стратегических разработок свидетельствуют о том, что отношение к повышению пенсионного возраста в РФ шесть лет назад было хуже, чем теперь, сообщил журналистам председатель совета фонда «Центр стратегических разработок»…