МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ
01.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина
С 1 июня на водноспортивной базе «Волна» начинает работать пункт проката лодок и катамаранов
База отдыхает в понедельник и вторник, в остальные будние дни работает с 14.00 до 21.00. В выходные наслаждаться катанием по озеру можно с 10.00 до 21.00.
Стоимость проката осталась прежней (не менялась с 2014 года): лодка – 220-250 рублей, катамаран – 200-220 рублей.
По информации www.admk26.ru
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