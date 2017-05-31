НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!

Железногорцы не желают платить за холодную горячую воду

Утренний и вечерний диалог железногорцев

- Дорогая, вода горячая есть?

- Нет дорогой. Включай чайник, будем умываться...

Отключение теплоснабжения в Железногорске произошло 16 мая. «Гортеплоэнерго» предупредило, что будет проводить опресовку сетей. Это на языке энергетиков означало не только выявление порывов, но и автоматичекий перевод системы водоснабжения на так называемый «обратный» трубопровод. Когда горячая вода с ЖТЭЦ поступает не напрямую, а по большому кольцу. Кроме того, в это же время ЖТЭЦ начала проводить профилактические работы. В результате горячая вода во многих домах железногорцев перестала быть таковой. На узел ввода она приходит в два раза холоднее, чем должна быть по нормативу: ее температура составляет 35-38 градусов вместо 75. Пока вода дойдет до квартиры, теряет еще градуса 2-3.

Каждый год власть, энергетики объясняли железногорцам, что когда водоснабжение переводят на «обратку», горячая вода автоматически становится холоднее и призывали народ к терпению. Мол, система тепло и водоснабжения была построена в 50-х годах, тогда никто и не помышлял об установке приборов учета холодной и горячей воды, экономии природных ресурсов. Сливали воду до тех пор, пока не станет горячей. Конечно, все считают деньги, но все же лучше, когда есть хоть такая вода, чем ее нет совсем две недели.

Слушая такие объяснения, народ недовольно бухтел, но терпел.

В этом году железногрцам не стали разъяснять прописные истины (сколько можно говорить об одном и том же!), и люди, находясь в неведении, стали громко возмущаться.

Вот только несколько высказываний в группе наших коллег «Новости. Время местное» в соцсети ВКонтакте:

- Курчатова 50 еле теплая, цвет желтый - Школьная 50, приходиться много сливать, чтоб вода нагрелась до более менее теплой - Ленинградский 5 еле тёплая - Ленинградский 12, вчера горячая текла холоднее чем холодная, за 10 минут так и не дождались ни малейшего потепления. Утром всегда по 15 минут сливается до еле теплой. Напора вообще нет. - Ленинградский, 9. Чуть тёплая, вонючая Курчатова 48:проблема с температурой воды, ужасный запах. - 60 лет ВЛКСМ, 4. Запах и температура горячей воды ужасная, необходимо сливать постоянно. - Восточная 45, жёлтая, с запахом, тёплая сначала. - Саянская 23, горячая вода воняет жутко - Пушкина 26, горячей воды практически не видим уже третью неделю, только крайне редко, в позднее время, и то температура не высокая, даже холодную не включаем... По утрам приходится очень долго сливать воду, до состояния еле теплой, чтобы хоть умыться можно было...

Комментариев 61 из разных точек города. К нам в редакцию тоже звонят горожане. Один из них — Сергей Федорович, проживающий на Ленинградском, после эмоциональных слов в адрес энергетиков, предложил на период переключения на «обратку» платить за холодную горячую воду по цене холодной. Это будет справедливо. Поскольку мы перешли на коммерческие взаимоотношения, никому не хочется отдавать свои кровные за неполученный ресурс. Дураков - то нет.





Фото: russia-now.com



