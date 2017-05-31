ПРИХОДИ К НАМ, ДОКТОР КЛОУН
31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорский театр кукол «Золотой ключик» проведёт 1 июня в детском стационаре КБ № 51 акцию «Доктор Клоун»
Артисты театра уже не первый год приходят в детский стационар к больным ребятишкам, чтобы через игру и общение с клоуном и артистами театра кукол создать для них комфортную и дружескую атмосферу, которая поможет процессу лечения и выздоровления.
Главное – подарить ребенку радость, улыбку и счастливый день, считают артисты-кукольники. Уже много лет роль Доктора Клоуна исполняет заслуженная артистка Российской Федерации, актриса кукольного театра Ольга Сторожева.
Начало в 11.00.
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