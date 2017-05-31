ПРИХОДИ К НАМ, ДОКТОР КЛОУН

Железногорский театр кукол «Золотой ключик» проведёт 1 июня в детском стационаре КБ № 51 акцию «Доктор Клоун»

Артисты театра уже не первый год приходят в детский стационар к больным ребятишкам, чтобы через игру и общение с клоуном и артистами театра кукол создать для них комфортную и дружескую атмосферу, которая поможет процессу лечения и выздоровления.

Главное – подарить ребенку радость, улыбку и счастливый день, считают артисты-кукольники. Уже много лет роль Доктора Клоуна исполняет заслуженная артистка Российской Федерации, актриса кукольного театра Ольга Сторожева.

Начало в 11.00.