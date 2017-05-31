Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!

НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы не желают платить за холодную горячую воду
ПРИХОДИ К НАМ, ДОКТОР КЛОУН

ПРИХОДИ К НАМ, ДОКТОР КЛОУН
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский театр кукол «Золотой ключик» проведёт 1 июня в детском
ДА НАМ ПОФИГУ!

ДА НАМ ПОФИГУ!
31.05.17 | Главные темы / Своими глазами / Cобытия
Железногорцы  не стесняются пакостить прямо на автобусных остановках
УФ... ПРОНЕСЛО!

УФ... ПРОНЕСЛО!
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
Стихия пожалела сибиряков
НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
1 июня - День защиты детей. Программа праздничных мероприятий на нашем сайте! 

ДА НАМ ПОФИГУ!

31.05.17 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорцы не стесняются пакостить прямо на автобусных остановках

На автобусной остановке напротив магазина «Командор», что на ул. 60 лет ВЛКСМ, очевидец сфотографировал, к сожалению, типичную картину для Железногорска, который считается, между прочим, инновационной столицей Красноярского края.

С двух сторон от автобусного павильона мусорные урны до верху набиты пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами с отходами, рядом валяется все, что не вошло в мусорки, вокруг бычки от сигарет. И плевать на Год экологии, плевать, что в нескольких метрах городское озеро, плевать на всех и вся.

«Комунальщики уберут! Мы им за это деньги платим!», - скажет в ответ на упреки бросивший на землю пакет от мороженного или пустой спичечный коробок. Ну что на это скажешь? Это не то, чтобы такой уровень культуры, просто всем пофигу.



Нравится 0





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 19:50 | Статус: | Автор: Вольдемар , Группа: Гости

Люди принесли мусор, выбросили в урну. В чем проблема? Куда его девать? Домой нести? Или бросить на берегу? А вот коммунальщики действительно халтурят, раз мусорки забиты. Причем не только там, а очень часто по всему городу данную картину наблюдаю...

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Дата: Сегодня, 22:31 | Статус: Пользователь offline | Автор: Татьяна Фирсова , Группа: Главные редакторы

Вольдемар,
Рядом стоят высотки, оборудованные мусоропроводами, туда и надо уносить, а не бросать рядом с переполненной урной. У нас коммунальщики виноваты, а не те, кто мусорит, увы...

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ

СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ
6 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Заброшенную стройку напротив магазина «Снежинка» сравняют с землей
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
11 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В зимний период на территорий ЗАТО Железногорск установлены временные дорожные знаки
 
ТАКСИСТ- УБИЙЦА

ТАКСИСТ- УБИЙЦА
21 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске на ул.60-лет ВЛКСМ под колесами погиб человек
КАК МАМАЙ ПРОШЕЛ ПО ОСТАНОВКЕ

КАК МАМАЙ ПРОШЕЛ ПО ОСТАНОВКЕ
7 августа 2013 | Раздел: Акции и мероприятия / Своими глазами
••• Читайте и смотрите в народной рубрике "СВОИМИ ГЛАЗАМИ"! Железногорцы возмущены полнейшим бардаком, который устроили дорожники на автобусной остановке в центре города    
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сергей, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Вольдемар, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ямки, в новости: ГОРЯЧАЯ ПОРА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Суд отменил требование «Газпрома» к «Нафтогазу» «бери или плати»
«Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в его контракте с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе…

В Киеве рассказали, чего «до одури боится» Россия
В Киеве продолжают «веселить» народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего «до одури» боится Россия.

МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах
22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.

Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ
Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами.

У пациентки остановилось сердце во время пластической операции
В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.