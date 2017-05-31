ДА НАМ ПОФИГУ!
Железногорцы не стесняются пакостить прямо на автобусных остановках
На автобусной остановке напротив магазина «Командор», что на ул. 60 лет ВЛКСМ, очевидец сфотографировал, к сожалению, типичную картину для Железногорска, который считается, между прочим, инновационной столицей Красноярского края.
С двух сторон от автобусного павильона мусорные урны до верху набиты пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами с отходами, рядом валяется все, что не вошло в мусорки, вокруг бычки от сигарет. И плевать на Год экологии, плевать, что в нескольких метрах городское озеро, плевать на всех и вся.
«Комунальщики уберут! Мы им за это деньги платим!», - скажет в ответ на упреки бросивший на землю пакет от мороженного или пустой спичечный коробок. Ну что на это скажешь? Это не то, чтобы такой уровень культуры, просто всем пофигу.
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