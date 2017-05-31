УФ... ПРОНЕСЛО!
Московский ураган обошел Красноярский край стороной, сообщает портал Сибновости со ссылкой на синоптика красноярского Гидрометцентра Оксану Сальникову
Теплую погоду в регионе уже сегодня сменили дожди, однако ураганного ветра все же ждать не стоит.
Атмосферный фронт будет проходить ночью, он уйдет на север — в Ханты-Мансийск. Возможно небольшое похолодание до +15...+18 градусов. Погодный контраст в любом случае будет заметен, добавил синоптик.
Напомним, 29 мая на Москву обрушился ураганный ветер. Стихия унесла жизни 16 человек, 170 обратились за помощью к врачам из-за травм от повалившихся деревьев и снесенных конструкций. В столице повреждены линии электропередач, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта. Скорость ветра в некоторый районах достигала 22 м/с.
И все же, ЕДДС предупреждает, что 31 мая по центральным и южным районам Красноярского края ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, возможен град. Ветер западный 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с.
Фото: sarnovosti.ru
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